Слабый туман и гололедица. Погода на 3 марта
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Фотографии: pixabay.com / talboy537
В среду прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидаются слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет северо-западный, западный 5-10 м/с, ночью по северо-востоку страны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем будет 2-8 градусов тепла.
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