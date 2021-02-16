Слабый туман и гололедица. Погода на 17 февраля
134 0
В среду будет переменная облачность. Местами по стране, а ночью во многих районах Витебской и Могилевской областей пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет 10-16 градусов мороза, местами ожидается минус 17-20, а по юго-западу Брестской области будет 7-9 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов по юго-западу до минус 10 по востоку страны.
также
-
В Беларуси объявлен конкурс на лучший дизайн световозвращающей одежды и аксессуаров
-
Продолжаются работы по уборке снега
-
Предложения по вопросам обращения с коммунальными отходами собирает Минприроды до 26 февраля
-
Слабый туман и гололедица. Погода на 17 февраля
-
Автомобильное топливо с 16 февраля дорожает на 1 копейку