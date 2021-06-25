Скрепленные памятью. Делегация израильского Ноф-ха-Галиля посетила места памяти в Бобруйске
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Сегодня в Бобруйск прибыла делегация израильского города Ноф-ха-Галиль. Ее представители посетили Братскую могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Мемориальный знак «Узникам Бобруйского гетто», расположенный на месте бывшего гетто у проходной завода ТДиА по улице Бахарова. Гости из Ноф-ха-Галиля почтили память погибших во время Великой Отечественной войны и возложили венки и цветы к мемориалам.
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