Скорректированы предельно максимальные тарифы на услуги бань общего пользования и душевых в Могилевской области

Согласно решения Могилевского облисполком скорректированы предельно максимальные тарифы на услуги бань общего пользования и душевых.

Так предельные максимальные тарифы на оказываемые населению услуги бань общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) и душевых, расположенных в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов Могилевской области за 1 человека составят:

- услуги бань общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) за 2 часа – в Могилеве – 8,50 рубля; в городе Бобруйске – 8 рублей; в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов Могилевской области 6 рублей;

- услуги душевых за 45 минут – в Могилеве и Бобруйске – 6,50 рубля; в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов Могилевской области - 5 рублей.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Mogilevnews