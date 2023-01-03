Скорректирован порядок ведения книги замечаний и предложений

Порядок организации работы с книгой замечаний и предложений скорректирован в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №877 от 19 декабря 2022 года, сообщает БЕЛТА.

Изменения направлены на реализацию положений обновленного закона №300-З от 18 июля 2011 года "Об обращениях граждан и юридических лиц".

Постановлением правительства предусмотрено, что книгу замечаний и предложений будут вести только в организациях, у индивидуальных предпринимателей, которые реализуют товары, выполняют работы, оказывают услуги в определенных сферах. Как пояснили в Минюсте, к их числу относятся, в частности, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, страхование, транспортная и банковская деятельность.

Уточнен порядок ведения делопроизводства по обращениям граждан и юрлиц с учетом изменения способа направления электронных обращений в госорганы и госорганизации - через государственную единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц.

Обращения заявителей, поступившие в госорганы, иные госорганизации, и ответы на них регистрируются в указанной информационной системе. Регистрация также может осуществляться в системе электронного документооборота либо с использованием регистрационно-контрольных форм на бумажном носителе. Регистрация письменных и устных обращений заявителей, поступивших в иные организации, производится вторым способом.

Также оговаривается, что книги замечаний и предложений, изготовленные до вступления в силу постановления, выдаются организациям и индивидуальным предпринимателям до их полного расходования и используются ими до полного заполнения. Ведение ранее выданных книг замечаний и предложений госорганами, а также организациями и ИП, которые не уполномочены на это, прекращается.

Изменения вступают в силу с 2 января 2023 года.