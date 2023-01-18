Сколько ворот было в Бобруйской крепости?

Не первый десяток лет среди старшеклассников города проходит конкурс «Ты – бобруйчанин», организуемый управлением по образованию горисполкома и Центром туризма, краеведения и экскурсий. И если с 1998 года конкурс проходил в экспозиционных залах краеведческого музея, на этот раз он переместился в стены Центра, где появился масштабный макет Бобруйской крепости. Но осталась прежней методика проведения конкурса – «четыре угла» (из четырех предложенных ответов нужно выбрать один правильный). Как отметил заведующий отделом по основной деятельности Центра туризма, краеведения и экскурсий Сергей Порозов, в этом году в мероприятии принимают участие ученики порядка тридцати учебных заведений Бобруйска, а победители будут отмечены дипломами управления по образованию городского исполнительного комитета.