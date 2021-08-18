Сколько уже поступило в консолидированный бюджет Бобруйска за январь-июль?

За 7 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет г.Бобруйска поступило 169,6 млн. рублей. В структуре доходов консолидированного бюджета 24,3 % (41,2 млн. рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 75,7 % (128,4 млн. рублей) – местного.

Удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений за январь-июль 2021 года составил 91,0% или 154,2 млн. рублей. Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 8,9 млн. рублей (5,2%), поступления от физических лиц составили 6,5 млн. рублей (3,8 %).

Основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись: подоходный налог с физических лиц – 36,3 %, НДС – 20,2 %, налог на прибыль – 8,1 %, акцизы – 8,0 %, налог при упрощенной системе налогообложения – 5,9 %.

Всего по состоянию на 1 августа 2021 года на учете в инспекции МНС по г. Бобруйску состояло 53 086 плательщиков налогов (сборов, пошлин): 2 469 организаций, 5 501 индивидуальный предприниматель и 45 116 физических лиц.

В первую пятерку плательщиков, которые внесли в январе-июле 2021 года наибольший вклад в бюджет, вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Бобруйский завод растительных масел», ОАО «БЗТДиА». Удельный вес поступивших от них платежей составил 26,6 % в общих поступлениях в бюджет.