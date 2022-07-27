Сколько стоят учебники в новом 2022/2023 учебном году

Стала известна сумма, которую надо заплатить за пользование учебниками в новом 2022/2023 учебном году. Разбираемся, сколько составит оплата за пользование учебниками родителям учеников начальной школы, среднего звена, старших классов.

Стоимость пользования школьным учебниками рассчитывается исходя из базовой ставки. Постановлением Совмина №839 от 24 июня 2011 года плата за пользование учебниками для учеников 1-11 классов установлена на уровне 50% от базовой величины.

Информация! Постановлением Совмина №792 от 31.12.2021 с 1 января 2022 базовая величина в Беларуси составляет 32 рубля

Итого заплатить за пользование учебниками в 2022/2023 учебном году надо будет 16 руб. В 2021/2022 учебном году эта сумма была меньше на 1,5 рубля (14,5 руб.), поскольку тогда базовая величина была 29 руб.

Для кого плата за учебники будет снижена и на сколько

Многодетным семьям положена скидка на оплату за пользование школьными учебниками – они оплачивают 50% от суммы. В 2022 году многодетные заплатят за пользование учебниками 8 руб.

Для получения скидки многодетным семьям надо предоставить в школу (гимназию) следующие документы:

копию удостоверения многодетной семьи;

заявление на имя директора школы (гимназии).

Скидка в 100% оплату за пользование школьным учебниками предусмотрена для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, воспитывающихся в опекунских семьях, детей, родители которых являются инвалидами 1 или 2 группы.

Как оплатить школьные учебники

Внести оплату за школьные учебники можно через инфокиоск, в отделении банка, на почте, с помощью системы платежей «Расчет» (ЕРИП).

Оплатить учебники и передать квитанцию в школу надо до 1 октября.