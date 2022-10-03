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COVID-19

Сколько привитых от COVID-19 в Бобруйске и районе?

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Сколько привитых от COVID-19 в Бобруйске и районе?

По данным Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии по состоянию  на 3 октября на территории города и района достигнут охват основной (первичной) вакцинацией против COVID-19 не менее 70,0% населения, первым компонентом привиты 159846 человека или 72,92%, завершили курс вакцинации –152368 человек или 70,95%.

Получили бустерную вакцинацию против COVID-19 68365 бобруйчан или 45.20% от подлежащего контингента. Отметим, что введение очередной дозы прививочного препарата (1-й бустер) оказывает стимулирующее действие на иммунную систему, увеличивает протективность (напряженность и длительность) поствакцинального иммунитета.

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