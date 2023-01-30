Сколько подростков отбывают наказание в местах лишения свободы, рассказали в МВД

Заместитель начальника управления организации исправительного процесса Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Беларуси Александр Кралько в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал, сколько подростков отбывают наказание в местах лишения свободы.

По словам Александра Кралько, в настоящее время около 200 несовершеннолетних находятся в местах лишения свободы. "На сегодняшний день около 50% отбывающих наказание в детской колонии встретили свое совершеннолетие в местах лишения свободы. По законодательству они могут продолжать отбывать наказание в детской колонии. Одна такая колония для мальчиков есть в Бобруйске, а девочки отбывают наказание на участке для содержания несовершеннолетних в ИК №4 Гомеля. На протяжении последних десяти лет численность осужденных девочек не превышала десяти человек. Сейчас с учетом того, что они садятся за наркотики, эта численность стала в два раза выше", - сказал Александр Кралько.