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Здоровье

Сколько пластика съедает человек в месяц, рассказал биолог

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Сколько пластика съедает человек в месяц, рассказал биолог

Заведующий лабораторией, руководитель объединения по интересам "Генетика и селекция" Республиканского центра экологии и краеведения Иван Русских в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о том, почему важно правильно утилизировать пластиковые отходы.

"По статистике каждый из нас в месяц съедает равное по весу банковской карточке количество пластика. Мы каждый месяц съедаем банковскую карточку! Что-то проходит мимо организма, а что-то в кровь попадает. Сегодня практически у всех людей, которые живут в цивилизованном мире, в крови циркулируют частички микропластика. У детей - с рождения, потому что в пуповинной крови микропластик обнаруживается", - отметил Иван Русских.

"Пластиковая бутылка не является проблемой. Проблемой является то, куда она попадает после использования. Если она положена в контейнер, который для нее предназначен, то с вероятностью 99,9 будет переработана. Если же ее просто выбрасывают на улицу, в лес, эта бутылка тысячу лет будет лежать под мхом, - сказал Иван Русских. - И это проблема не столько для природы, природа ее ассимилирует каким-то образом, это проблема в первую очередь для человека, для здоровья. Пластик будет деградировать, разрушаться и попадать к нам в организм. А какие эффекты последуют, сегодня никто наверняка сказать не может"

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