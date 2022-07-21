Сколько и каким способом можно ловить раков, чтобы не получить штраф

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует о том, что при лове раков необходимо руководствоваться не Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, а Постановлением Совмина от 2 июня 2006 года № 699 «Об утверждении Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства».

В Беларуси распространены два вида рака — широкопалый и длиннопалый (узкопалый). Рак широкопалый включен в Красную книгу Беларуси, его ловить нельзя. Кроме того, встречается в белорусских водоемах еще и полосатый рак, из-за инвазивности и малоценности его добыча не ограничена.

Запрет на добычу узкопалого рака совпадает с весенним запретом на лов рыбы. Но необходимо помнить, что яйценосных самок и самок с личинками запрещено ловить в течение всего года.

Следует знать и о других ограничениях. Например, нельзя добывать раков с длиной тела менее 10,5 см (от острия рострума до конца тельсона). Для добычи в личных целях следует использовать раколовки определенных параметров, но не больше трех на человека и только в светлое время суток. Оставлять раколовки без визуального контроля не разрешается. Также запрещен лов с использованием осветительных приборов и (или) плавательных средств, а также лов руками в темное время суток. Норма вылова – не более 2 кг раков в сутки на человека.

Под раколовкой понимается орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат (круг) с диагональю (диаметром) не более 100 сантиметров с закрепленной в центре наживкой (подъемник открытого типа) или ловушку (длиной не более 100 см) с одним или несколькими (не более 5) входами с диаметром входного отверстия не более 70 сантиметров (закрытого типа).

За нарушение добычи рака длиннопалого (узкопалого) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. Помимо штрафа нарушителю придется возместить и вред, причиненный окружающей среде. Размер вреда за одного незаконно добытого рака длиннопалого (узкопалого) составляет 1,5 базовой величины. А в период запрета размер вреда увеличивается в три раза.

За незаконную добычу рака широкополого предусмотрена уголовная ответственность.