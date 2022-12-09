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Сколько детей родилось в Бобруйске в уходящем году

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Сколько детей родилось в Бобруйске в уходящем году

В 2022-м в Бобруйском роддоме на свет появились почти две тысячи детей. Превалируют девочки – 51%. Об этом рассказала главный врач учреждения Ирина Симоненко.

По словам руководителя, 40% процентов женщин рожают второго ребенка, каждая третья – первого малыша. 20% принадлежат тем, кто возвращается в роддом за третьим чадом (пять лет назад этот показатель составлял 10%). Всего же с момента открытия роддома после реконструкции в 2014 году на свет появились более 24 тысяч детей.

Кстати, на базе роддома создан межрайонный пренатальный центр, где проводятся звуковые исследования плода. В этом году произошло обновление материально-технической базы роддома: за счет республиканского бюджета были приобретены два аппарата УЗИ экспортного класса, что значительно улучшает пренатальную диагностику врожденных пороков развития плода в первом и втором триместрах беременности. К слову, пройти обследование в роддоме могут не только беременные женщины – медицинское обследование органов малого таза, брюшной полости, вен нижних конечностей здесь доступно всем желающим.

Людмила Любимцева,
Фото Александра Анташкевича.

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