Сколько человек привиты от COVID-19 в Бобруйске и районе?
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По состоянию на 14 ноября на территории г. Бобруйска и Бобруйского района достигнут охват основной (первичной) вакцинацией против COVID-19 не менее 70,0% населения.
По данным Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии первым компонентом привиты 160415 человека или 73,16%, завершили курс вакцинации 152626 человек или 71,06%. Бустерную вакцинацию против COVID-19 получили 96322 бобруйчанина или 63,68% от подлежащего контингента. Детей в возрасте от 5 до 17 лет привиты 5088 человек (15,24%).
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