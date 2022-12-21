Заместитель премьер-министра Леонид Заяц рассказал, сколько белорусы потребляют молока, мяса, фруктов и овощей в год, на совместном заседании двух палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"В среднем на одного белоруса в год потребляется 98 кг мяса, 237 кг молока, 95 кг фруктов, 170 кг овощей, 159 кг картофеля, около 40 кг сахара, 18 кг растительного масла, 77 кг хлебопродуктов. При расчете на одного человека выходит 3200 ккал в сутки, что полностью исключает вероятность голода или недоедания", - сказал Леонид Заяц.

В рейтинге глобальной продовольственной безопасности Беларусь в 2021 году заняла 36-е место среди 113 государств мира. "Международные эксперты выделяют нашу страну по высокому качеству и сбалансированности рациона питания населения, а также стабильности потребительских цен на продукты по сравнению с мировыми. В стране обеспечен высокий уровень самообеспечения по основным потребительским продуктам: картофелю, овощам и бахчевым культурам - 100%, мясу - 134%, молоку - 263%, яйцу - 128%, сахару - 154%, растительному маслу - более 200%", - отметил вице-премьер.