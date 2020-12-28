Сказочная красота и ностальгия. Работает выставка “Морозко”

Замечательные новогодние экспозиции подготовили сотрудники Бобруйского художественного музея к зимним праздникам.

«Ах, какая красота!» – первое впечатление от сказочной выставки «Морозко». В выставочном зале представлены игрушки и авторские куклы Натальи Ковалевой и ее учеников. Наталья Филипповна ведет в Центре дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска творческое объединение по интересам «Кукломания». За 5 лет работы появилось много игрушек в различных стилях и техниках, коллективных детских композиций и уникальных произведений педагога. Их и увидят посетители новогодней выставки.

Милые мягкие мишки Тедди и их друзья – зайки, слоники, хрюшки – встречают гостей экспозиции. Нарядные винтажные куклы поглядывают свысока, будто спрашивают: «Когда же праздничный бал? Мы хотим танцевать и веселиться!» Все эти непохожие друг на друга загадочные красавицы на самом деле сестрички, потому что лица их выполнены с гипсовых форм двух антикварных кукол – французской Брю-13 и немецкой Королева Луиза, которых Наталья Ковалева привезла из Москвы.

Дальше зрители познакомятся с семейкой кукол-богов славянской мифологии. Яркие и привлекающие взгляд покровительница обильного урожая Заряница, богиня любви и красоты Лада, богиня смерти, вечной жизни и зимы Мара, крылатая покровительница воинов Магура, богиня охоты Девана, бог любви Лель, белорусский персонаж Бай (сон) в красной рубахе, несущий семь лаптей.

И самая большая часть игрушечной коллекции – новогодние сказочные герои, сделанные из ваты по старому советскому способу. Расписные Деды Морозы и Снегурочки, Снеговики, «зефирные» домики, композиции у камина создают по-настоящему праздничное настроение.

– Так получилось, что мы остались без материала для работы: из-за пандемии Япония с марта не производит массу для скульптурной лепки, которую используем для наших игрушек. Нашли новый материал – вату. Первое время пробовали делать маленькие игрушки: грибочки, домики, лягушки, мишки, зайки, таксы, пингвины, тупики. Они на вы­с­тавке украшают елочки. Методом проб и ошибок получилось, и мы перешли к большому размеру. Образы и идеи придумываем вместе с ребятами. Внутри игрушки синтепон, сверху наслаивается 5-6 слоев ваты, клейстер. Пока фигурка не высохнет, дотронешься – колышется, как медуза, поэтому потом приходится исправлять огрехи, – рассказывает о секретах кропотливого «производства» Наталья Ковалева. – Учимся вместе с детьми. Я ведь тоже делаю такие игрушки впервые.

После просушки персонажи расписываются со всех сторон акриловыми крас­ками, «заснеживаются» и покрываются блестками. За это направление творчества отвечает педагог по ИЗО Екатерина Витковская.

– Как положено по традиции, мы использовали для наших Дедов Морозов и Снегурочек холодные оттенки, которые ассоциируются с зимой. Именно с нашим праздником, а не с зарубежным Рождеством. Вместе с детьми обсуждаем цветовую гамму, – говорит Екатерина Сергеевна. – Но кое-где мы отходили от канона и делали голубовато-золотую роспись со множеством мелких элементов, в черничных красках с серебряными созвездиями нашей галактики. В работы решили заложить смысл, чтобы люди не просто рассматривали красивые экспонаты, а чтобы эти маленькие детали привлекали и заставляли думать.

Надо сказать, педагоги вместе с воспитанниками получают невероятное удовольствие от создания игрушек. Всего на выставке «Морозко» представлено около 500 больших и миниатюрных персонажей. Увидеть эту новогоднюю экспозицию можно до 10 января. Кстати, прекрасным дополнением к сказочной атмосфере зала стала еще одна выставка нежной ажурной вытинанки «Снегопад» мастера народного творчества Любови Гарбар.

В новогоднее прошлое

Это еще не все сюрпризы выставочного зала. Посетителям предлагают посмотреть разнообразие советских елочных украшений и новогодних открыток. Ностальгическая выставка получилась благодаря увлечению бобруйчанки Галины Жук. Коллекционер-любитель собирает елочные игрушки с 2005 года, и у каждой своя история.

– Однажды с семьей решили нарядить елочку игрушками из прошлого, и начала расти коллекция, – рассказывает Галина Валентиновна. – Год за годом у меня появлялось все больше редких и не­обычных раритетных елочных украшений. Приглядывала их на барахолках, рынках. Потом знакомые, узнав о хобби, стали дарить и приносить. Бывало, целыми коробками отдавали!

Теперь в ее коллекции новогодних экспонатов – свидетелей века, важных событий и жизни не одного поколения – насчитывается более 2 тысяч елочных украшений и около 500 открыток. На выставке старшее поколение с трогательными чувствами вспомнит волшебные елочки из детства («Ой, у меня точно такая же стеклянная сосулька была!»), а молодежь подивится модным игрушкам советских времен.

Маргарита Бушуева.