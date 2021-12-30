Вновь в студию телеканала «Бобруйск 360» пришли участники традиционного пред­овогоднего марафона «Подарим сказку детям», стартовавшего 14 декаб­ря в рамках благотворительной акции «Наши дети». Это люди, которые хотели бы стать доб­рыми волшебниками и создать зимнюю сказку для тех, кому она сейчас особенно нужна. Каждый из гостей выбрал игрушку со студийной новогодней елки, в которой нашел желание ребенка из детского социального приюта, и, став для кого-то персональным Дедом Морозом, исполнил его.

Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, отметила: так как заботы и внимания много не бывает, очень важно участвовать в благотворительных акциях. Ведь для их участников это возможность поделиться частичкой души и тепла, а для ребят – получить подарки, о которых мечтают. Тем более в Новый год – праздник, когда и дети, и взрослые ждут чуда, волшебства и сюрпризов. И пусть с годами мы становимся менее нетерпеливыми и более приземленными, но всегда с радостью окунаемся в предновогодние хлопоты: украшаем елку, придумываем праздничное меню, подыскиваем подарки, стараясь удивить и порадовать близких… – словом, пытаемся создать маленькую сказку.

Дети же всегда считают это торжество особенным и неповторимым. И разочаровать самых доверчивых и открытых никак нельзя. Вера Владимировна очень любит дарить подарки (в том числе сделанные своими руками) и с удовольствием сделала это вновь: будущий талантливый художник получит от нее набор гелевых ручек и фломастеров.

По мнению главы администрации Первомайского района Виталия Власевича, наши дети постоянно нуждаются в тепле и заботе. Но особенно ребята ждут внимания в праздники. Тем более в Новый год, который у каждого ассоциируется с чем-то новым, с чудом и сказкой, с ожиданием, что впереди только радостные мгновения и события. И как же не подарить в это волшебное зимнее время немного больше счастья тем, для кого это так важно, отдать им частичку души. Ведь у любого на всю жизнь остаются в воспоминаниях сказочные моменты, когда детьми под новогодней елкой мы находили именно те подарки, о которых просили в письме Деда Мороза, и удивлялись, что ему удается так точно и вовремя исполнять наши желания. Виталий Эдуардович стал добрым волшебником для любителя музыки и спорта: он подарит мальчугану беспроводные наушники и футбольный мяч.

Андрей Дубинчик, глава администрации Ленинского района, каждый год «работает» Дедом Морозом и создает сказку для своей семьи, где самая главная новогодняя традиция – собраться всем вместе, вспомнить яркие события уходящего года, поразмышлять и помечтать о том, что ждет в будущем. С большим удовольствием «волшебный дедуля» преподносит подарки близким. Но, к огромному сожалению, некоторые ребята лишены возможности провести праздничную ночь в кругу родных. По­этому взрослые должны постараться сделать все, чтобы такие дети не чувствовали себя забытыми, а получили массу положительных эмоций и осуществили мечты. Андрей Викторович преподнесет 4-летнему Дамиру санки, которые этой зимой ему наверняка пригодятся.