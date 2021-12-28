Последняя неделя 2022-го стартует с морозной погоды, передает ОНТ. Но год закончится смягчением холода – скажется тёплое дыхание Атлантики и в большинство районов придет оттепель.

28 декабря погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать холодный воздух. Лишь ночью в северных районах скажется влияние более влажной неустойчивой воздушной массы, куда будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков.

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь ночью по северу небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Утром температура воздуха от -9℃ в северо-восточных районах до -12℃ в центральных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров будут на отметках от -5℃ по юго-западу до -8℃ по восточной половине страны. К вечеру температура будет от -6℃ по Брестской области до -12℃ по Витебской.

В среду ночью по юго-востоку, а днем по юго-западу страны погоду будут определять малоактивные фронтальные разделы. Там пройдет небольшой кратковременный снег, на остальной территории без осадков. Облачно с прояснениями. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью -8…-13℃, при прояснениях до -17℃ мороза, днем от -2℃ по юго-западу до -9℃ по востоку. С четверга морозы начнут отступать, в Беларусь устремится теплый океанический воздух.