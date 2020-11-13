Скандинавская ходьба для любой погоды и времени года

Для людей, которые хотят быть здоровыми, прекрасным занятием считается скандинавская ходьба. Ходить можно в любую погоду и в любое время года. И здесь не важна скорость, главное соблюдать правила при ходьбе. Поэтому занятия скандинавской ходьбой подходят для людей любого возраста, и число поклонников скандинавской ходьбы всех возрастов неуклонно растет.

Этот вид ходьбы придумал знаменитый лыжник Юхе Мието. Почти сто лет назад он показал скандинавскую ходьбу в Финляндии. Когда спортсмен тренировал лыжников, он дал им задание поддерживать форму в течение года путем тренировок с палками без лыж.

Для получения результата необходимо соблюдать несколько простых правил: спину необходимо держать ровно; во время перемещения правая рука и левая нога движутся одновременно, за ними повторяют действие левая рука и правая нога; ногу следует сначала ставить на пятку, а потом на носок.

Длительность занятий составляет 20-25 минут. Со временем они могут стать более продолжительными. Достаточно заниматься 3 раза в неделю.

В отличие от обычной, скандинавская ходьба:

Отличается более равномерным и комплексным распределением работы мышц .

. Задействует оба (нижний и верхний плечевой) пояса, что особенно важно при остеохондрозе.

что особенно важно при остеохондрозе. Тренирует все органы и системы. Поэтому улучшается общая гемодинамика и микроциркуляция, увеличивается сердечный выброс. Становится более эффективными мозговая и сердечная деятельность.

Поэтому улучшается общая гемодинамика и микроциркуляция, увеличивается сердечный выброс. Становится более эффективными мозговая и сердечная деятельность. Является отличной гимнастикой для суставов. Ведь она задействует все суставы, в том числе позвоночника и плечевые.

Ведь она задействует все суставы, в том числе позвоночника и плечевые. Снижает нагрузку на позвоночник и суставы при повышенной массе тела.

при повышенной массе тела. Проходит на свежем воздухе, в любом выбранном месте.

в любом выбранном месте. Объединяет единомышленников, с которым можно побеседовать и просто хорошо провести время.

с которым можно побеседовать и просто хорошо провести время. Нормализует сон, укрепляет эмоционально-волевую сферу, помогает при стрессах.

укрепляет эмоционально-волевую сферу, помогает при стрессах. Сжигает на 50% калорий больше, чем при обычной ходьбе. Например, за 60 минут Вы можете израсходовать до 700 ккал.

чем при обычной ходьбе. Например, за 60 минут Вы можете израсходовать до 700 ккал. Способствует похудению с моделирующим эффектом и повышением жизненного тонуса.

с моделирующим эффектом и повышением жизненного тонуса. Активизирует деятельность головного мозгаи оживляет связи между «отдыхающими» при гиподинамии зонами мозга.

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска» проводит занятия по скандинавской ходьбе на регулярной основе. Тренировки проходят на свежем воздухе (лесополоса в районе СОК «Шинник»).

Получить дополнительную информацию, а также записаться на занятия по скандинавской ходьбе, граждане пожилого возраста могут, позвонив по телефону: 72-73-66.