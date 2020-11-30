Скандал вокруг смерти Марадоны. Новая версия – непредумышленное убийство

25 ноября скончался великий Диего Армандо Марадона. В медиа сообщалось, что причиной смерти легендарного футболиста стал сердечный приступ. Вопросов такой диагноз практически не вызывал - про образ жизни скандального экс-футболиста было широко известно.

Ситуация со здоровьем Марадоны была осложнена и недавно перенесенной операцией. В начале ноября аргентинца госпитализировали по причине выявленной субдуральной гематомы. Операция прошла успешно и 11 ноября Диего отправили домой.

Теперь, когда футболиста уже проводили по всему миру - особенно массово в Аргентине и Неаполе, - вскрылись новые подробности дела. Возможно, в смерти легенды виновен его врач Леопольдо Луке.

Аргентинское агентство Telam сообщило о том, что в отношении Луке ведется расследование. Суд по просьбе прокуратуры распорядился провести обыск в доме врача и в его клинике. Источник отмечает, что в обысках приняли участие по 30 полицейских.

Луке подозревают в непредумышленном убийстве: оказалось, что у Марадоны не было разрешения покидать клинику на момент 11 ноября. Прокуратура намерена выяснить, было ли у Марадоны разрешение находиться дома в его состоянии без круглосуточного наблюдения врача-специалиста.

Также возникли вопросы по поводу соблюдения других медицинских регламентов: поблизости Марадоны не дежурила машины скорой помощи (хотя она доехала за 11 минут), а в доме Диего не оказалось дефибриллятора.

Возможным катализатором начала расследования стали показания медсестры Дахианы Гизелы, которая отвечала за уход за Диего. Она призналась, что компания Medidom, на которую она работает, заставила ее дать показания, будто она проверила Марадону утром в день его смерти. Хотя на самом деле в 9:20 утра Диего отказался пустить ее в комнату, и она решила дать ему отдохнуть.

Против Луке дали показания дочери Марадоны - Далма, Джанинна и Яна. По информации медиа, некоторые из свидетелей сообщили о драке между Марадоной и его лечащим врачом за несколько дней до смерти.

Леопольдо Луке комментирует произошедшее так:

«Не было никакой медицинской ошибки. Это был сердечный приступ. Люди в схожем состоянии чаще всего умирают подобным образом. Я ни в чем себя не виню. Я горжусь всем, что было сделано для Диего. Все, что можно было сделать, было сделано», - сказал врач.

Отвечая на вопрос про драку, Луке ответил, что Марадона в тот момент просто не хотел никого видеть.

Расследование продолжается, причем не только в отношении личного врача Диего. В Аргентине не закончили с разбирательством по поводу предполагаемого осквернения трупа Марадоны и нарушения сугубо личных прав. Речь о трех сотрудниках похоронного агентства, которые решили сфотографироваться с телом легенды, показывая большие пальцы. Вчера в полицию добровольно явился третий фигурант дела.