Сивец: в проекте новой редакции Конституции сохранены базовые подходы к внешней политике

В проекте новой редакции Конституции Беларуси сохранены базовые подходы к внешней политике. Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец в программе "Объективно" на телеканале ОНТ.

"Вопрос нейтралитета был очень дискуссионный, он очень активно обсуждался в Конституционной комиссии. Хотя у нас классического нейтралитета в действующей редакции Конституции не заложено: это всего лишь стремление к нейтралитету. Но, тем не менее, мы сохранили наши базовые подходы, которые сегодня характерны для Беларуси, в части соответствия общепризнанным принципам и нормам международного права при взаимоотношениях с зарубежными странами", - рассказал Сергей Сивец.

По его словам, в проекте новой редакции Конституции остались положения о невмешательстве Беларуси во внутренние дела других государств, стремлении к мирному урегулированию споров, территориальной неприкосновенности.

"Но была проведена трансформация последующих частей. Мы заложили посылы для наших зарубежных контрагентов: Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств, но не исключает право на защиту своего государства, суверенитета, независимости в случае проявления недружественных действий по отношению к нашей стране. А у нас, поверьте, есть чем защитить наше государство", - обратил внимание сенатор.