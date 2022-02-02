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COVID-19

Ситуация с COVID-19 в Бобруйске под контролем!

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Ситуация с COVID-19 в Бобруйске под контролем!

Заместитель главного врача УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Наталья Шинкарева отмечает, что ситуация с коронавирусом в Бобруйске под контролем:

«Системно проводимый комплекс плановых и дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий  обеспечил стабильную эпидемиологическую ситуацию в городе.

В том числе проведенная иммунизация населения против гриппа  наряду с применением комплекса других профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий оказала положительное влияние на интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ и показала свою эффективность в социально-экономической сфере.

Система эпидемиологического слежения, разработанные и реализованные санитарно-противоэпидемические мероприятия, позволяют удержать ситуацию под контролем».

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