Ситуация с COVID-19 в Бобруйске под контролем!

Заместитель главного врача УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Наталья Шинкарева отмечает, что ситуация с коронавирусом в Бобруйске под контролем:

«Системно проводимый комплекс плановых и дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий обеспечил стабильную эпидемиологическую ситуацию в городе.

В том числе проведенная иммунизация населения против гриппа наряду с применением комплекса других профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий оказала положительное влияние на интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ и показала свою эффективность в социально-экономической сфере.

Система эпидемиологического слежения, разработанные и реализованные санитарно-противоэпидемические мероприятия, позволяют удержать ситуацию под контролем».