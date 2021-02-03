Ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась – Пиневич

Ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась, сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич на брифинге с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

"Мы констатируем стабилизацию эпидпроцесса в Беларуси и России. Понятно, что Беларусь гораздо меньшая страна, но во всех регионах страны эпидпроцесс показывает меньшую интенсивность", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, сегодня на встрече в белорусском правительстве обсуждалось взаимодействие с Россией в плане вакцин против коронавируса. Речь идет не только о "Спутнике V", но и о других российских разработках.

Кроме того, обсуждалось взаимодействие Беларуси и России при пересечении границы с использованием приложения "Путешествую без COVID-19", а также взаимодействие двух стран на площадке ВОЗ и в других международных структурах.