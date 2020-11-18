Ситуация с COVID-19 в Бобруйске

Стоит отметить, что складывающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет каждому из нас сознательно принять меры профилактики по распространению COVID-19. Во многих интернет-ресурсах и телеграм-каналах публикуется фейковая информация о работе учреждений здравоохранения. Мы обратили внимание на эпидемиологическую обстановку в городе и из первых уст узнали подробности у Ирины МОЛОНОСОВОЙ, заместителя главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница»:

— Плановая госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией проводится в УЗ «Бобруйская цент­ральная больница», УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О. Морзона», УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер». Специалисты в поликлиниках и стационарах полнос­тью владеют всеми необходимыми знаниями и навыками для лечения COVID-19. Медпрепараты имеются в полном объеме. Медицинский персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. При необходимости проводится закупка расходного материала. Согласно приказам Министерства здравоохранения Рес­публики Беларусь, в городе проводится обследование пациентов по выявлению коронавирусной инфекции. Любой желающий может сделать тест на платной основе во всех амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях Бобруйска.

Мы также поинтересовались, являются ли антибиотики эффективным средством профилактики COVID-19.

— Антибактериальные препараты профилактическим средством категорически не являются. Они назначаются строго по показаниям врача. Антибиотики лечат только бактериальные инфекции, а не вирусные, — пояснила Ирина Молоносова.

Виктор Чабан