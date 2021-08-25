Система образования к началу учебного года готова – Минобразования

Система образования к началу учебного года готова, заявила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

"Система образования к началу учебного года готова. Планируется, что с 1 сентября будут функционировать 2940 государственных учреждений общего среднего образования, к занятиям приступят около 1 млн 85 тыс. учащихся, из них 118 тыс. - первоклассники. Отрадно отметить, что уже на протяжении ряда лет количество учащихся и число первоклассников в школах увеличиваются", - рассказала Ирина Каржова.



В строй вводятся семь новых школ: в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах, а также две в Минске. Продолжается централизованная поставка учебного оборудования в учреждения образования. В этом году планируется оснастить 380 кабинетов биологии.

"Практически у всех учреждений образования подписаны сертификаты готовности к началу учебного года. Ремонты выполнялись в соответствии с графиком. На ремонтные работы в 2021-2022 учебному году планируется направить более Br140 млн. Помимо этого при подписании сертификата готовности обращается внимание на обеспеченность учреждений образования педагогическими кадрами. В этом году направлены около 6 тыс. молодых специалистов. До начала учебного года учреждения образования должны быть обеспечены учебниками, учебными пособиями и необходимой учебно-планирующей документацией: классными журналами, учебными планами, методическими материалами для учителей", - отметила начальник управления.

По ее словам, завершается переход на новые учебные программы, который был начат в 2015-2016 учебном году. "В соответствии с этим разрабатываются, создаются и издаются учебные пособия. Всего в 2021 году запланировано издать 41 учебное пособие, среди них 14 новых для 11-классников. К 1 сентября все изданные учебные пособия будут в учреждениях образования. На национальном образовательном портале в свободном доступе размещены электронные версии всех учебных пособий, которые допущены к использованию в учреждениях общего среднего образования", - сказала она.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут 1 сентября. К участию в них приглашаются представители шефствующих предприятий, общественных объединений и выпускники, общественные деятели, руководители министерств и ведомств. Тема первого урока посвящена Году народного единства - "Единство белорусского народа - основа независимой страны".

"В этом учебном году мы продолжаем на третьей ступени реализовывать профильное обучение - возможность изучать предметы на базовом и повышенном уровне. Функционируют 10-11 классы профессиональной направленности: педагогической, аграрной, спортивно-патриотической и военно-патриотической. Для учащихся базовых классов организован курс профессиональной подготовки по трудовому обучению. К 2021-2022 учебному году актуализирован перечень профессий, которые могут осваиваться учащимися 10-11 базовых классов в рамках трудового обучения. Перечень предусматривает только те профессии, по которым возможна сдача квалификационного экзамена", - пояснила Ирина Каржова.

Отдельное внимание в этом учебном году отводится образовательным экскурсиям при изучении тем. "С 1 сентября запланирована реализация пилотного проекта: будут организованы экскурсии для учащихся 10-11 классов - одна экскурсия в полугодие для каждого класса. Для областей подготовлен перечень объектов, рекомендованных для обязательного посещения учащимися 11 классов при изучении тем учебных предметов, разработаны методические рекомендации по их проведению", - констатировала начальник управления.

Ирина Каржова добавила: учреждения образования тесно взаимодействуют с МВД и МЧС. "Вопрос по созданию безопасных условий находится на контроле Минобразования и является основополагающим при организации образовательного процесса. На сегодня все учреждения образования, расположенные в зонах реагирования подразделений Департамента охраны МВД, оснащены ручными системами тревожной сигнализации", - заключила она.