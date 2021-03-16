Система образования: итоги и перспективы. Интервью с начальником управления по образованию Бобруйского горисполкома

16 марта состоялась пресс-конференция по вопросам развития системы образования Бобруйска. На вопросы журналистов ответила начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица. В диалоге также приняли участие начальник отдела по образованию администрации Ленинского района Алла Колесниченко и главный специалист отдела по образованию Первомайского района Ольга Дорошко.

– На каком этапе сегодня строительство школы в 7-м ­микрорайоне?

– сейчас возводится конструкция ­второго этажа, проводятся работы по бассейну. Строительство идет активными темпами, прилагается максимум усилий, чтобы сделать все качест­венно и быстро.

– Сколько молодых специалистов в этом году пришло в бобруйские школы? Где живут иногородние? Какой их средний доход?

– В 2020 году в Бобруйск прибыли 105 молодых специалистов, из них 60 бобруйчан. Все иногородние, кто изъявил желание проживать в общежитиях, обеспечены жильем. В среднем ежегодно в общежитиях проживают около 10-15 начинающих педагогов. Средний доход молодого специалиста составляет от 500-550 ­рублей и выше.

– Сейчас обновляется Кодекс об образовании. Какие, на Ваш взгляд, главные его новшества?

– Проект Кодекса достаточно широк и максимально доработан, введены новые понятия и термины. Одним из самых значимых не только для системы образования, но и общества в целом является понятие дистанционного обучения. Учитывая пандемию, это особенно актуально. Планируется создание в учреждениях образования комиссий по разрешению конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть между обучающимися, родителями и педагогами. Городской исполнительный комитет будет иметь право предоставлять возможность обучать ребенка, не достигшего возраста 6 лет. По действующему же законодательству, если законный представитель желает отдать ребенка в школу раньше установленного возраста, необходимо обращаться в Министерство образования. Внедрены некоторые позиции и изменения в части кадровой политики. Планируется трудоустройство в счет брони для молодых специалистов из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Определен порядок организации образовательного процесса для учащихся, находящихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Новшеств достаточно много. Сейчас мы принимаем участие в диалоговых площадках по обсуждению Кодекса.

– Каких успехов достигли учащиеся учреждений образования города в 2020 году?

– Учащиеся учреждений общего среднего образования Бобруйска являются ежегодными победителями многих соревнований, олимпиад и творческих конкурсов различного уровня. В 2020 году на областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам юные бобруйчане завоевали 88 дипломов различной степени, это 47 процентов от общего количества участников областного этапа. На заключительном этапе участвовали только учащиеся 11-х классов, с учетом пандемии в команде Бобруйска было всего 9 человек, они привезли 4 диплома. В прошлом году есть хорошие результаты и в исследовательской деятельности: 18 работ отмечены дипломами различных степеней на областном этапе, 3 – дипломами республиканского уровня. По результатам ЦТ у нас 5 стобалльных сертификатов, 4 ребят сдали на 99 баллов. Принимали школьники участие и в многочисленных конкурсах, с учетом пандемии – дистанционно, были интересные интернет-­проекты, ­онлайн-соревнования и конкурсы. В общей сложности завоевано более 900 дипломов различных уровней.

– Какое влияние оказала пандемия на работу учреждений образования города?

– Нет такой сферы, на которую пандемия не оказала бы влияния, не исключение и система образования. Обучали ребят соблюдению респираторного этикета, проводили и проводим ежедневно утренние фильтры как учеников, так и работников, обязателен масочный режим, обеспечен запас дезсредств, проводятся дезинфекционные мероприятия, соблюдаются графики провет­ривания помещений и влажных уборок. Ограничения коснулись и массовых мероприятий, в основном они проводились в рамках одного класса, учитывая социальное дистанцирование и меры профилактики.

В первую волну коронавирусной инфекции образовательный процесс для определенного круга учащихся был организован с применением информационно-коммуникативных технологий: мессенджеров, интернет-подключений, по телефону – и учреждения образования справились с этим достаточно хорошо. В первую волну посещаемость была на уровне 35-50 процентов, с начала текущего учебного года – 87 процентов +/-3. К слову, в процент отсутствующих входят не только болеющие дети, но и те, которые на соревнованиях, в санаториях или остаются дома по заявлению родителей. На сегодняшний день заболевших детей менее 1 процента, такова цифра и по работникам учреждений ­образования.

Сегодня мы уже понемногу возвращаемся в привычный режим. В марте планируем возобновить традиционное проведение родительских собраний. Ранее они проходили с помощью различных мессенджеров.

– В родительских чатах и соц­сетях были жалобы на холод в учебных классах, речь идет о различных школах. Знают ли об этом в горисполкоме, что делалось в этом направлении? Сколько градусов по норме должно быть в учебных кабинетах?

– Согласно санитарным нормам и правилам, температура в учебных кабинетах не должна быть ниже +18 градусов. Единичные случаи в учреждениях общего среднего образования имели место быть. Обо всех мы, безусловно, знали и принимали своевременные меры: дополнительно утеплялись оконные проемы, при необходимости дети переводились в другие учебные кабинеты. Но все вопросы решались оперативно, в течение одного дня.

– Как и через кого осуществляется сбор родительских средств на школьные нужды?

– Во всех учреждениях общего среднего и дошкольного образования организованы попечительские советы, которые действуют в соответствии с положением о попечительском совете, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 №146. Согласно этому документу, предусмот­рены добровольные перечисления на расчетные счета учреждений образования, сбор наличных денежных средств исключен. В состав совета входят только родители, а денежные средства в ­основном идут на совершенствование и укрепление ­материально-технической базы.

– Хватает ли в школах учителей?

– Для организации качественного образовательного процесса школы обеспечены необходимым количеством педагогических работников, но вместе с тем есть потребность в учителях начальных классов, физики и математики, технического труда.

– Что будет с бывшим зданием Центра технического творчества на Советской, 45?

– Оно вовлечено в хозоборот и передано КУП по оказанию услуг «Аренда и услуги». На балансе управления по образованию это здание больше не находится.

– Была информация о переезде Центра юных натуралистов в здание ныне закрытой школы №7. Что с этой идеей?

– с 1 сентября 2020 года произошла реорганизация, и Центр юных натуралистов присоединился к Центру туризма, краеведения и экскурсий Бобруйска. Он продолжит работу на той базе, где располагался и ранее. Здание бывшей школы №7 включено в план-график вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества и планируется к продаже в 4-м квартале 2021 года.

– Возможно ли открытие в городе высшего учебного заведения или его филиала?

– В Бобруйске два учреждения среднего специального образования, которые являются филиалами университетов: лесотехнический колледж – филиал Белорусского государственного технологического университета, автотранспортный колледж – филиал БНТУ. На некоторых городских предприятиях функционируют кафедры от вузов.