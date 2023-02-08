Синявский: белорусские спасатели готовы к выполнению аварийно-спасательных работ в Турции
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Белорусские спасатели экипированы и готовы к выполнению аварийно-спасательных работ в Турции. Об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские спасатели окажут помощь при ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции. Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС сегодня вылетает в Турцию. Он состоит из 64 спасателей, пятерых поисковых собак, кроме того, отряд располагает двумя грузовыми автомобилями МАЗ и двумя легковыми автомобилями повышенной проходимости, предназначенными для проведения поисково-спасательных работ. Борт с спасателями отправляется из аэродрома Мачулищи.
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