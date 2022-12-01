Синоптики рассказали о прогнозе на 2-7 декабря

Снег, гололед и до плюс 2 градусов прогнозируется в Беларуси на 2-6 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Зима в Беларуси решила укрепить свои позиции. Начав со снега, она продолжает свое наступление морозами. Холодная воздушная масса, распространяющаяся с востока, ощутимо понизила температуру воздуха. Так, прошедшей ночью температура воздуха по стране в основном составила минус 5-12 градусов. По востоку страны морозы окрепли до минус 13-14 градусов, а вот в западных районах страны подморозило до минус 1-4 градусов", – рассказали в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится и в пятницу, 2 декабря. При этом под влиянием области повышенного атмосферного давления существенных осадков по стране не ожидается. Местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью охладится до минус 7-12 градусов. При прояснениях будет до минус 16 градусов, а по юго-западу – до минус 3-6 градусов. Днем температура воздуха составит минус 1-7 градусов.

В субботу, 3 декабря, погодные условия в Беларуси в основном продолжит определять юго-западная периферия антициклона с центром над Россией, однако с территории Украины начнет распространяться влажная неустойчивая воздушная масса. Ночью по юго-западу, утром и днем местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, в юго-западных районах мокрый снег. Будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3-10 градусов, при прояснениях – минус 15 градусов. Днем ожидается 0 – минус 7 градусов.

В воскресенье, 4 декабря, во многих районах страны пройдет небольшой снег. По юго-западу будет мокрый снег и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2 до минус 9 градусов, по северо-востоку при прояснениях – до минус 13 градусов. Днем прогнозируется минус 6 – плюс 1 градус.

В понедельник, 5 декабря, сохранится влияние периферии холодного антициклона. Ожидается преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу и западу страны возможен кратковременный снег, мокрый снег и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью будет минус 4-11 градусов, по востоку при прояснениях – минус 16 градусов. Днем ожидается минус 4-9 градусов. В крайних западных районах страны ночью и днем температура воздуха составит минус 3 – плюс 1 градус.

Во вторник, 6 декабря, по западной половине Беларуси скажется влияние фронтального раздела, который обусловит преимущественно по западной половине страны кратковременный снег, мокрый снег, местами слабый туман и гололед. Лишь на востоке Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и здесь существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 4-11 градусов, а по востоку при прояснениях – до минус 16 градусов. Днем будет минус 4-9 градусов, а в западных районах в течение суток – минус 3 – плюс 1 градус.

В среду, 7 декабря, Беларусь будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Местами по стране пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу возможен дождь. В отдельных районах слабый туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 до минус 11 градусов, а по востоку при прояснениях – до минус 13 градусов. Днем температура воздуха составит минус 3-8 градусов. В западных районах в течение суток ожидается минус 2 – плюс 2 градуса.

По материалам belta.by.