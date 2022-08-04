Синоптики рассказали о погоде в Беларуси с 5 по 8 августа

Синоптики рассказали о погоде в стране с 5 по 8 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Несмотря на то что июль стартовал жаркой погодой, он не смог пополнить ряды теплых летних месяцев. Средняя температура воздуха оказалась на 1 градус ниже климатической нормы, а местами была около нее. При этом по дождям норма июлем была выполнена, а местами по западу страны даже превышена в 2-2,5 раза", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 5 августа, территория Беларуси будет находиться в основном под влиянием поля повышенного атмосферного давления, поэтому погода ожидается преимущественно без осадков. Лишь днем по юго-востоку страны, где скажется влияние неустойчивой воздушной массы, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ночью температура воздуха достигнет плюс 12-18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 27-33 градусов.

В субботу, 6 августа, погодные условия начнут меняться. В ночные часы еще сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не прогнозируется. А вот утром и днем на территорию Беларуси ожидается перемещение фронтального раздела с Западной Европы, который проявит себя на большей части территории кратковременными дождями. Местами дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до сильного порывистого. Температура воздуха ночью составит плюс 15-20 градусов. В дневные часы температурный фон будет довольно контрастным: от плюс 22 градусов по северо-западу в зоне атмосферного фронта до плюс 32 градусов по юго-востоку страны.

В воскресенье, 7 августа, еще будет сохраняться влияние фронтального раздела, смещающегося в юго-восточном направлении. Поэтому ночью и утром на большей части территории страны, а днем по юго-востоку прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. При этом температурный фон по республике понизится: ночью будет плюс 9-15 градусов, а в юго-восточных районах плюс 16-19 градусов. Максимальная температура днем не превысит плюс 20-26 градусов.

По словам синоптиков, в начале рабочей недели фон атмосферного давления начнет расти, дождей станет меньше. Они будут носить кратковременный характер и выпадать локально.

В понедельник, 8 августа, будет преимущественно без осадков, лишь местами по югу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ночью температура воздуха составит плюс 8-15 градусов, днем - плюс 20-27 градусов.

По предварительным прогнозам, во вторник - среду, 9-10 августа, ночью будет преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью охладится до плюс 7-14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20-27 градусов.