Синоптики прогнозирую похолодание на этой неделе

24 января (вторник): облачно, ночью с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днем преимущественно без осадков. Вероятность осадков в Могилеве ночью 30-40%, днем - 5-10%. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью по области 0_-5°С, при прояснениях до -8°С; в Могилеве -1_-3°С.

Днем -3_+2°С и -1_+1°С соответственно.

25 января (среда): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами слабый туман и слабая изморозь, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.

Ночью -1_-6°С, при прояснениях до -8°С.

Днем -3_+2°С.

26 января (четверг): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами слабый туман и слабая изморозь, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.

Ночью -1_-6°С, при прояснениях до -10°С.

Днем -3_+2°С.

27 января (пятница): ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица.

Ночью -2_-7°С, при прояснениях -10°С.

Днем -4_+1°С.

28 января (суббота): преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица.

Ночью -3_-8°С, при прояснениях до -12°С.

Днем -4_+1°С, местами до -6°С.

29 января (воскресенье): ночью преимущественно без осадков, днем временами снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица.

Ночью -3_-8°С, при прояснениях до -13°С.

Днем -4_+1°С, местами до -6°С.

- Прогноз погоды на неделю уточняется суточными, - напоминает Могилевоблгидромет.