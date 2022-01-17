Синоптики прогнозируют усиление ветра в Беларуси 17 и 18 января
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Синоптики прогнозируют усиление ветра в Беларуси 17 и 18 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности. В понедельник и вторник на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Днем 17 января и ночью 18 января местами ветер будет 21-24 м/с, в отдельных районах - 25-27 м/с.
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