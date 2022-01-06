Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду

Синоптики прогнозируют осадки и гололедицу в Беларуси 6 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, слабый туман. Местами на дорогах возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от минус 1 до плюс 4.