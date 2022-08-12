Синоптики объявили желтый уровень опасности на 13 августа
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Синоптики объявили желтый уровень опасности на 13 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет переменная облачность. Преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 9 градусов по северу до плюс 19 по югу. Днем воздух прогреется до плюс 25-31 градуса, в связи с чем Белгидромет объявил желтый уровень опасности.
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