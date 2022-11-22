Синоптики о погоде на неделю

В среду, 23 ноября, фронтальные разделы покинут территорию нашей страны. Фон атмосферного давления начнет расти и в большинстве районов существенных осадков не ожидается, лишь в ночные и утренние часы под влиянием неустойчивых воздушных масс местами по северо-востоку страны прогнозируется кратковременный снег. На отдельных участках дорог будет скользко. Температура воздуха ночью составит минус 2-7 градусов, а при прояснениях - минус 8 -11 градусов. Днем ожидается от минус 5 градусов до плюс 1 градуса.

В четверг, 24 ноября, скажется влияние очередной фронтальной системы, смещающейся с территории Украины, которая обусловит ночью местами, утром и днем на большей части территории страны осадки (снег, мокрый снег и дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса по юго-западу до минус 9 градусов по северо-востоку страны, при прояснениях - до минус 12 градусов. Днем температура воздуха составит минус 3 - плюс 2 градуса.

По предварительному прогнозу в конце рабочей недели и на предстоящих выходных в Беларуси сохранится неустойчивый характер погоды.

В пятницу, 25 ноября, на большей части территории страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег и дождь). В отдельных районах будет туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью охладится до минус 5 - плюс 2 градусов. Днем будет минус 3 - плюс 3 градуса.

В субботу-воскресенье, 26-27 ноября, местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха составит минус 5 - плюс 1 градус, при прояснениях - до минус 8 градусов. Днем синоптики обещают от минус 3 до плюс 3 градусов.