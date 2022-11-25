Высокий уровень взаимодействия и новые перспективные направления, сообщает ОНТ. Силовые блоки Беларуси и Вьетнама договорились о более тесном сотрудничестве в области безопасности.

Делегация из Юго-Восточной Азии посещает нашу страну с официальным визитом. Основная часть переговоров прошла за закрытыми дверями. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, отметив позитивную динамику по всем направлениям. Итогом визита стало подписание двустороннего меморандума.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: «Особое внимание уделили сотрудничеству спецподразделений по линии МВД, КГБ, МЧС… Мы затронули тему и экономической безопасности, поскольку это залог стабильного развития общества, достигли и здесь понимания».

Теперь контакты на уровне силовых блоков двух стран станут регулярными. Беларусь также готова поучаствовать в подготовке офицерских кадров для профильных министерств Вьетнама.