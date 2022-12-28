Сильный ветер, мокрый снег и до +6°С ожидается в Беларуси 29 декабря
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Сильный ветер, мокрый снег и до плюс 6 градусов будет в Беларуси 29 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы могут усиливаться до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 3 градуса, а днем от нуля до 6 градусов тепла.
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