Сильный ветер, мокрый снег и до +6°С ожидается в Беларуси 29 декабря

Сильный ветер, мокрый снег и до плюс 6 градусов будет в Беларуси 29 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы могут усиливаться до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 3 градуса, а днем от нуля до 6 градусов тепла.