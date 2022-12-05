Сильный ветер и ночные заморозки ожидаются в Беларуси 6 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу, днем также в центральных районах ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы могут усиливаться до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса по западу до минус 13 градусов по востоку. Днем прогнозируется минус 2-8 градусов, а по юго-западу – минус 1 - плюс 2.

По материалам belta.by.