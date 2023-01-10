Сильный ветер и метель ожидаются в Беларуси 11 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части территории выпадут осадки, в основном снег, мокрый снег, местами слабая метель. Днем преимущественно по востоку ожидается снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, ночью по востоку порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 11 градусов по востоку до плюс 2 по юго-западу. Днем столбик термометра покажет 0 - минус 6 градусов. По востоку будет до 8 градусов мороза, а в западных районах плюс 1-4 градуса.