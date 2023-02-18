Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 19 февраля

В воскресенье, 19 февраля, местами по республике сохранится сильный ветер, на отдельных участках дорог возможна гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами осадки: снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый - сохранится усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - минус 4 - плюс 2, максимальная днем - минус 1 - плюс 4 градуса.

По словам синоптиков, в понедельник и вторник, 20 и 21 февраля, в Беларуси сохранится ветреная погода.