Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 19 февраля
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В воскресенье, 19 февраля, местами по республике сохранится сильный ветер, на отдельных участках дорог возможна гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами осадки: снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый - сохранится усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - минус 4 - плюс 2, максимальная днем - минус 1 - плюс 4 градуса.
По словам синоптиков, в понедельник и вторник, 20 и 21 февраля, в Беларуси сохранится ветреная погода.
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