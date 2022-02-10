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Погода

Сильный ветер и гололедица ожидается 10 февраля

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Сильный ветер и гололедица ожидается 10 февраля

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью и утром местами возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем будет от нуля по северо-востоку до плюс 9 в юго-западных районах.

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