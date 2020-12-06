Сильный ветер и гололед. Погода на 7 декабря

Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси 7 декабря, сообщили в Белгидромете.

В понедельник будет малооблачно и без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет порывистый, местами в западных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по западу до минус 10 по востоку страны. Днем будет минус 1 - плюс 7 градусов.