Сильный ветер и до +3°С ожидается в Беларуси 10 февраля
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Сильный ветер и до плюс 3 градусов ожидается в Беларуси 10 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем по северо-восточной половине прогнозируются небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 9 градусов мороза. Днем ожидается минус 3 - плюс 3 градуса.
По материалам belta.by.
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