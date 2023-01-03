Сильный ветер, гололедица и до +4 °С. Какие еще капризы погоды придется пережить

В среду, 4 января, будет облачно с прояснениями. В Белгидромете рассказали об осадках в виде дождя и мокрого снега: ночью они выпадут на большей части территории страны, а днем лишь местами. Будьте особенно осторожны на дорогах: ночью и утром можно будет наблюдать слабый туман, местами возникнет гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на южный 5–10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, местами до 15–20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2 °С до +4 °С.

В четверг, 5 января, облачно. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях: белорусов ждут продолжительные осадки (снег, в том числе мокрый, и дождь), гололед и гололедица, налипание мокрого снега. Ветер южный с переходом на западный, 5–10 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем по юго-западу до 15–18 м/с. Ночью температура воздуха составит от -3 °С до +3 °С, по юго-западу будет теплее – воздух прогреется до +5 °С. Днем же столбики термометров в среднем будут показывать от нуля до семи градусов тепла. В юго-западных и южных районах – до +9 °С, по северо-востоку – до -3 °С.

В пятницу, 6 января, ожидается резкое похолодание. Что касается осадков, ночью и утром временами пройдет мокрый снег, снег, слабая метель. Днем же кратковременный снег ожидается только местами по западу республики. Как и ранее на неделе, на отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток ожидается с большим разбросом по значениям на термометрах: от 0 °С по юго-западу до -14 °С по северо-востоку страны. При этом ночью по северу при прояснениях обещают морозы до -16 °С.