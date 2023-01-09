Сильные морозы отступят. Синоптики рассказали о погоде с 10 по 15 января

Снег, гололедица, туман и до 7 градусов тепла прогнозируют синоптики в Беларуси с 10 по 15 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Холодный антициклон, расположившийся над центральными районами Европейской России, обусловил в конце минувшей недели на территории Беларуси резкое похолодание. Ночи 7 и 8 января в нашей стране стали самыми холодными с начала зимнего сезона, хотя температурный режим в разрезе страны был очень контрастным. Так, к примеру, в ночь на 7 января температура воздуха по стране колебалась от минус 3 градусов по юго-западу до минус 23 градусов по северо-востоку. Не менее контрастной по температурному режиму была и ночь 8 января: от минус 1 градуса по юго-западу до минус 21 градуса по востоку страны", - рассказали в Белгидромете.

По информации синоптиков, в начале этой недели сильные морозы отступят, но температурный фон по стране будет по-прежнему контрастным: по восточной половине страны еще будут преобладать отрицательные температуры воздуха, а по юго-западу ожидаются положительные значения. При этом без осадков в виде снега, мокрого снега, а по юго-западу и с дождем не обойдется.

Во вторник, 10 января, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем). Ночью и утром по северо-восточной половине ожидается сильный снег, метель. В отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица. По восточной половине будет усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 10 градусов по востоку до плюс 3 градусов по юго-западу. Днем прогнозируется от нуля до 6 градусов мороза, а по западу - плюс 1-4 градуса.

В среду, 11 января, на большей части территории Беларуси ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица, по восточной половине слабая метель. Ночью температура воздуха составит от плюс 1 градуса по юго-западу до минус 12 градусов по востоку страны. Днем будет 0 - минус 7 градусов, а по востоку местами до 9 градусов мороза. В юго-западных районах температура воздуха будет в пределах 1-4 градусов тепла.

В четверг, 12 января, местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 10 градусов мороза. Днем ожидается 0 - минус 7 градусов. В юго-западных районах ночью будет минус 2 - плюс 2 градуса, а днем - 1-6 градусов тепла.

В пятницу, 13 января, ночью на большей части территории, днем местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью охладится до 7 градусов, а днем столбик термометра покажет минус 4 - плюс 3 градуса. По юго-западу страны ночью температура воздуха составит плюс 1-3 градуса, а днем - 4-6 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные температурный фон в Беларуси повысится и будет колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений.

В субботу, 14 января, временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха составит минус 4 - плюс 3 градуса, а днем от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла. По юго-западу ночью температура воздуха будет в пределах плюс 4-5 градусов, а днем - 5-7 градусов выше нуля.

В воскресенье, 15 января, временами осадки, в основном мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха охладится до минус 3 градусов. Днем ожидается минус 2 - плюс 5 градусов, а по юго-западу будет до 7 градусов выше нуля.

По материалам belta.by.