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Сильное землетрясение произошло на юге Узбекистана

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Сильное землетрясение произошло на юге Узбекистана

В Узбекистане произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,6, говорится в сообщении Центра сейсмопрогностического мониторинга республики.

Инцидент произошел 14 февраля в 05:48 по местному времени (03:48 мск). Эпицентр сейсмособытия находился в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области (юг страны). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Накануне в акватории Каспийского моря произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 3,4.

mir24.tv

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