Сильное землетрясение произошло на юге Узбекистана
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В Узбекистане произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,6, говорится в сообщении Центра сейсмопрогностического мониторинга республики.
Инцидент произошел 14 февраля в 05:48 по местному времени (03:48 мск). Эпицентр сейсмособытия находился в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области (юг страны). Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Накануне в акватории Каспийского моря произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 3,4.
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