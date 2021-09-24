Силами бригад ВЭС была выполнена уникальная работа по замене 2 км грозотороса

Зачем нужен грозозащитный трос. Для защиты линий электропередачи от поражений грозовыми молниями, которые могут стать причиной аварии на линиях электропередачи или выхода из строя устройств приема и распределения электроэнергии, применяется грозозащитный трос. Его основная задача – это прием разряда молнии на себя и его стекания в землю через заземляющие устройства (заземление). Линии электропередачи, находясь на большом расстоянии от земли, значительно подвержены удару молний. В зависимости от расположения, количества проводов на опорах высоковольтных линий, сопротивления грунта, класса напряжения высоковольтных линий, необходимой степени грозозащиты монтируют один или несколько тросов. Высота подвеса грозозащитных тросов определяется в зависимости от угла защиты, то есть угла между вертикалью, проходящей через трос, и линией, соединяющей трос с крайним проводом, который может изменяться в широких пределах и даже быть отрицательным.

В результате высоких разрядов молний срабатывает противоаварийная автоматика, что приводит к обесточиванию обширных зон и даже авариям на станциях и подстанциях. Значительное количество аварий на высоковольтных линиях происходит по причине грозового воздействия в период активности грозового сезона, в связи с чем ежегодно разрабатывается план мероприятий по недопущению таких аварийных отключений по предотвращению таких аварийных отключений. Своевременный ремонт и замена вышедшего из строя грозозащитного троса позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

Силами бригад ВЭС филиалов Бобруйские и Могилевские электрические сети была выполнена уникальная работа по замене 2 км грозотороса на двухцепном участке ВЛ-110 кВ №1 «ТЭЦ 22-ТЭЦ 9» в совместной подвеске с ВЛ 110 кВ №2 «ТЭЦ 22-ТЭЦ 9» в пролетах опор №№8-12. Работы по замене грозозащитного троса выполнены качественно и в кратчайший сроки, без нарушения охраны труда и технологии работ. Уникальность мероприятий обусловлена ограничением по времени связанным с нагрузочным режимом работы электрических сетей по электроснабжению Бобруйска.

По материалам филиала “Бобруйские электрические сети”

РУП “Могилевэнерго”