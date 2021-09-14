В кинотеатре «Товарищ» состоялась диа­логовая площадка под названием «В единстве народа – сила государства». Главными спикерами мероприятия стали Игорь Марзалюк, историк, краевед, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, и Сергей Тышковец, руководитель Могилевского филиала ­информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил», модератором выступил главный редактор медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» Николай Силков.

Темой диалога стал предстоящий праздник – День народного единства, который белорусы отметят 17 сентября. Объединение в 1939 году Западной Белоруссии с БССР позволило нашей стране выстоять в годы Великой Оте­чественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. Было отмечено, что сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны.

– 17 сентября в истории – день, когда наша страна стала единой навсегда, – отметил Игорь Марзалюк. – Сегодня здесь мы говорим о том, что этому предшествовало, какие нюансы возникают тогда, когда среди родного народа появляются люди, готовые за чужие деньги продавать свою страну, нацию, культуру, традиции и делить родную землю. Ведь предатели – это всегда те, кто не видит национальных интересов. Мы также говорим о том, что всегда должно быть со всеми: наши национальные согласие и мир, постепенное движение вперед через спокойную политическую трансформацию. Говорим об изменениях и переменах, которые всегда начинаются с Конституции, о той системе, которую мы собираемся аккуратно, эволюционно, системно строить. В праздничный день 17 сентября мы должны еще раз вспомнить о тех людях, которые жертвовали всем, в том числе и своими жизнями, чтобы этот день стал реальностью, и тех, кто защищал нашу уже единую Беларусь с оружием в руках на фронтах во время Великой Оте­чественной войны. Мы просто должны понять, что то объединение было не итогом механического процесса, а итогом коллективной воли белорусского народа, как ответ той несправедливой рижской границе, которую с такой болью воспринимали все белорусы после того договора 1921 года.

О важности и значимости Дня народного единства для Беларуси рассказал Сергей Тышковец:

— В современных условиях, когда на Беларусь и Российскую Федерацию постоянно усиливается давление, у нас проводятся учения «Запад-2021». Наше единство как нации для граждан Беларуси очень важно, потому что, не дай бог, что-то случится на наших границах, если мы не сможем договориться между собой, то просто не сможем защитить свою страну. Поэтому наше единство в любых исторических моментах очень важно. Все мы люди, и нам нужно дружить – не воевать, не ссориться. Да, можно иметь совершенно разные мнения, но нужно решать вопросы путем диалога, а не на улицах. Нужно уметь договариваться, вырабатывать какое-то общее решение, направление движения Беларуси.

Присутствующие в зале смогли задать вопросы и получить развернутые ответы. На встрече в том числе обсуждалась общественно-политическая обстановка в Республике Беларусь и за ее пре­делами.