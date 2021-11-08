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Сикорский: в Беларуси действует серьезная система обеспечения безопасности полетов

СТВ 133 0

Сикорский: в Беларуси действует серьезная система обеспечения безопасности полетов

В Беларуси применяется серьезная система обеспечения безопасности полетов. Об этом на телеканале СТВ заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

"В Беларуси действует 20 эксплуатантов воздушных судов, каждый из них работает в своей нише перевозок. У нас есть семь авиакомпаний, выполняющих международные полеты", - рассказал Артем Сикорский.

По его словам, трагедия, произошедшая с самолетом Ан-12, который разбился под Иркутском, для авиаторов - открытая рана. "Хочу заверить, что в Беларуси существует серьезная система обеспечения безопасности полетов. Наш Департамент осуществляет надзор за состоянием воздушных судов, подготовкой летного состава, самой авиационной организацией", - подчеркнул он.

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