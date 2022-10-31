Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы между РФ и Китаем

Дружеские отношения между народами Российской Федерации и КНР непрерывно укрепляются, с таким заявлением выступил председатель Китая Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы, передает агентство РИА Новости.

В своем поздравлении Си Цзиньпин отметил, что с момента создания организация всегда придерживалась определенных правил и концепции дружбы между Россией и Китаем. Кроме того, Общество российско-китайской дружбы ежедневно вносит вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между народами двух государств.

Также в своем поздравлении председатель КНР акцентирует внимание на том, что отношения Москвы и Пекина придерживаются принципов всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества. Си Цзиньпин отдельно отметил, что в новую эпоху этот тип взаимодействия между двумя народами имеет высокий уровень, а дружба только укрепляется.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что у российско-китайской дружбы большие перспективы и широкие возможности.