Швед: в следующем году будут исследованы 35 мест преступлений фашистских захватчиков

В 2023 году будут исследованы 35 мест преступлений немецко-фашистских захватчиков. Об этом после церемонии перезахоронения останков мирных жителей, расстрелянных фашистскими захватчиками, в г.п. Новоельня сказал журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

Останки мирных жителей, расстрелянных фашистами, перезахоронили в Дятловском районе

"На следующий год в планах исследование еще около 35 мест, где придется производить осмотр места происшествия и раскопки. Думаю, что эта скорбная цифра будет только увеличиваться. Сейчас все больше получаем сведений из архивных данных от Российской Федерации. Эти архивные данные указывают, что с 1942 по 1944 год фашисты и их пособники - каратели из литовских, эстонских, латышских, украинских подразделений и польские карательные подразделения - производили тотальное уничтожение мирного населения", - сказал Андрей Швед.

Генеральный прокурор отметил, что только за год работы следственной группы получена информация о более чем 1 тыс. населенных пунктов, которые были сожжены. "Сегодня мы говорим, что не менее 10,3 тыс. населенных пунктов уничтожены, в основном вместе с жителями, полностью или частично. Только за этот год работы мы нашли еще около 60 мест, где были организованы лагеря смерти, в Дятловском районе в том числе. И здесь уничтожали не только жителей гетто. В период с осени 1941 года по осень 1943-го, по некоторым данным и по зиму 1944 года, убивали мирных жителей всего района, некоторых соседних населенных пунктов. Чтобы замести следы, в 1943 году фашистские палачи привезли целые вагоны извести, все это смешали, чтобы уничтожить останки убитых. Они делали это по всей стране", - добавил Андрей Швед.

Он подчеркнул важность мероприятия, на которое собрались представители власти, общественность и молодежь. "Каждое такое траурное мероприятие создает тот прочный фундамент, основу не только идеологическую, но и нравственную, на которой должна строиться вся дальнейшая работа, особенно с нашей молодежью. Дети начинают осознавать, почему это произошло. Об этом надо говорить каждый день. Почему нацизм, фашизм, идеология, которая сейчас опять взята на вооружение западным миром, имеют право быть выше, что имеют право убивать, безнаказанно творить зверства? Важно говорить, к чему такая идеология приводит. Мы должны, как сказал глава государства, очень аккуратно увековечивать память во всех этих местах, люди должны знать, куда они могут прийти, где могут отдать дань памяти", - резюмировал Андрей Швед.

По материалам БЕЛТА